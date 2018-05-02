» بعد 25 دقيقة.. ليفربول يتقدم على روما 1/2

02 مايو 2018 - 09:13 م

حسم فريق ليفربول الإنجليزي أول 25 دقيقة من مباراة روما، بهدفين مقابل هدف، المقامة بينهما حاليًا على ملعب «الأولمبيكو»، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ليفربول ساديو ماني في الدقيقتين 9 و 25، بينما سجل هدف الذئاب جيمس ميلنر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.