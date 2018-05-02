الجزائر تستدعي سفير المغرب بسبب إيران

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إيران

الجزائر

المغرب،

سفير المغرب

أعربت السلطات الجزائرية، عن رفضها لتصريحات أدلى بها وزير الشئون الخارجية المغربي بمناسبة الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإيران.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف، إن "سفير المملكة المغربية استقبل اليوم من قبل الأمين العام لوزارة الشئون الخارجية الذي أعرب له عن رفض السلطات الجزائرية للتصريحات التي لا أساس لها من الصحة، والتي أقحمت الجزائر بشكل غير مباشر في القضية".

واتهم المغرب، في وقت سابق، سفير إيران في الجزائر بالتورط في تدريب على حرب العصابات في المدن، والإشراف على تسليم أسلحة إلى جبهة البوليساريو.



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