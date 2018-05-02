عاجل.. مقاتلات إسرائيلية تحلق فوق جنوب لبنان

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وكالات
أفادت وكالة "الأناضول" التركية، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة فوق مناطق جنوب لبنان بصورة غير اعتيادية.
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