  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:39 م
بحث متقدم
كأس العالم

هذا أكبر تهديد إرهابي لكأس العالم في روسيا

بطيخ

حقيقة وجود مواد مسرطنة في البطيخ

جماعة الإخوان المسلمين

هل يتم فصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة؟

الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين

بعد زيارة «ريفلين» لإثيوبيا.. هل تتعقد أزمة سد النهضة؟

يوسف ندا

يوسف ندا: مستعدون للحوار مع «السيسي»

جمال سلطان

«سلطان»: ننتظر رد الرئيس حول هذه التصريحات الخطيرة

أحمد موسى وأبوتريكة

بالفيديو..« موسى»: القبض على «أبوتريكة» في الإمارات

استقبال شيخ الأزهر بإندونيسيا

بالصور.. استقبال أسطوري لشيخ الأزهر بإندونيسيا

غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)

«اللي يحتاجه الشعب يحرم على الوزراء»

لبنى عسل وإبراهيم عيسى ومعتز عبدالفتاح وعمرو أديب

«أديب وعيسى ومعتز وعسل» يدفعون فاتورة غضب الرئيس

حقيقة وجود مواد مسرطنة في البطيخ

آخر الأخبار

بطيخ
بطيخ

أخبار متعلقة
#

المعارضة السورية تكشف حقيقة المفاوضات مع روسيا

#

13 طعاما تزيد خطر الإصابة بمرض سرطان الثدى

#

حقيقة إذاعة مباريات المنتخب بالمونديال على التلفزيون المصري

#

عصير البرتقال يحميك من السرطان

البطيخ

مواد مسرطنة

نفى الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، ما يتردد حول وجود متبقيات مبيدات في البطيخ المصري أو مواد مسرطنة ، مشيرا الى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر شائعة مغرضة وأن البطيخ أمن.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد":" أن جميع الحاصلات الزراعية المصرية أمنة تماما"، لافتا إلى أن التحاليل التي أجريت على المحاصيل المصرية تؤكد سلامتها .

ودعا نقيب الزراعيين الشعب بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» المتاحف الرياضية في ندوة دولية بالإسكندرية
» المتاحف الرياضية في ندوة دولية بالإسكندرية
» تحطم طائرة عسكرية أمريكية بولاية جورجيا
» أديب: وسعوا السكة دي ألفية الزمالك
» الجزائر تستدعي سفير المغرب بسبب إيران
» وكيله: هذا موقف «صلاح» من الاستمرار مع «ليفربول»
» النائب العام يكلف النيابة العامة بمعاينة حريق المتحف الكبير
» ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
» تفاصيل الدراسة بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة
» عاجل.. مقاتلات إسرائيلية تحلق فوق جنوب لبنان
» «ساويرس» يشجع «صلاح» وسط جماهير روما

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك