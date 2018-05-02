هذا أكبر تهديد إرهابي لكأس العالم في روسيا

02 مايو 2018 - 11:03 م

نشر موقع "سي إن بي سي" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن التهديدات التي وجهتها الجماعات الإرهابية المتشددة للجهات التنظيمية المسؤولة عن احتضان كأس العالم لكرة القدم، الذي سيقام في روسيا خلال أسابيع.

وتعتبر هذه التهديدات أكثر حدة من المرات السابقة، نظرا لاعتماد هذه الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها المستقبلي.

ونقلت صحيفة "عربي21" عن الموقع الامريكي قوله: "إن الهجمات التي تنفذها "الذئاب المنفردة"، تعتبر لدى أوساط الخبراء الأمنيين أكبر تهديد أمني يحيط بفعاليات كأس العالم لكرة القدم.

وحسب تقارير أصدرها مركز "جين" لمكافحة الإرهاب والتمرد، يشكل المتشددون السنة، خاصة المقاتلين الروس العائدين من المناطق التي تشوبها النزاعات، مصدر القلق الرئيسي الذي يؤرق موسكو.

وأشار الموقع إلى أحد الملصقات التي نُشرت على موقع تيليغرام وتمت مشاركتها على تويتر، حيث يظهر في الصورة رجل متشدد بحوزته بندقية كلاشينكوف موجهة نحو ملعب كرة قدم، فيما يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن مرمى بصر الرجل الذي يمسك بالسلاح. كما تظهر على الملصق كتابات رقنت بالخط العريض مفادها، "بوتين، أيها الكافر، سوف تدفع ثمن قتل المسلمين".

وأوضح الموقع أن روسيا تعمل على اعتماد تدابير أمنية صارمة لتسيير فعاليات كأس العالم، من خلال تثبيت تقنية التعرف على الوجه في الكاميرات التي تم تنصيبها في الشوارع الرئيسية عبر البلاد.