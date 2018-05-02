» المتاحف الرياضية في ندوة دولية بالإسكندرية

02 مايو 2018 - 11:33 م

تنظم اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف وجامعة سنجور ولجنة المتاحف التاريخية في المجلس الدولي للمتاحف خلال شهر سبتمبر القادم ندوة دولية عن المتاحف الرياضية.

تهدف الندوة الى نقل الخبرات الدولية في مجال انشاء المتاحف الرياضية الى مصر والمنطقة العربية، حيث سيجرى عرض تجارب بعض الاندية الرياضية في انشاء متاحف رياضية مثل ريال مدريد وبرشلونة، وسيشارك متخصصين من مصر في هذا المجال منهم دينا عز الدين المتخصصة في هذا المجال.

وسيشارك في الندوة الدكتور حسين الشابورى خبير المتاحف المصري، وصرح الدكتور خالد عزب ان هذا الحدث سيجرى خلاله طرح تصورات حول متاحف الرياضة في مصر، خاصة ان مصر عرفت الالعاب الرياضية منذ العصور الفرعونية الى العصر الحديث.

واضاف ان هذه المتاحف ستجذب سياحة من نوع جديد لمصر، خاصة في ظل وجود اندية عريقة في مصر يمكن ان يكون لها دور في هذا المجال، ومنها النادي الأهلي ونادى سبورتنج .

وتابع الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس اللجنة المصرية للمتاحف ان هناك تجربة في واجادوجو في بوركينافاسو متحف الازياء الرياضية يعرض تيشرتات الفرق الرياضية ويلقى اقبالا جماهيريا هناك وستعرض تجربته في الندوة، واضاف ان المتحف القومي للرياضة في نيس سيعرض تجربته في المؤتمر.

واكد الدكتور خالد عزب ان خلال الفترة القادمة سيجرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن واللجنة الأوليمبية المصرية.