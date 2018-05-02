» شاهد.. احتفال نجوم ليفربول بعد التأهل لنهائي دوري أبطال اوروبا

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محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى والمنتخب الوطنى المصرى
محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى والمنتخب الوطنى المصرى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيه نجوم ليفربول وهم يحتفلون في غرفة الملابس بعد التأهل لنهائي دوري أبطال اوروبا.

ويظهر في الفيديو اللاعبين وهم يرقصون ويغنون احتفالا بالتأهل ، حيث انه تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، الأربعاء،  لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته من مضيفة روما الإيطالي (4-2) في مباراة إياب نصف النهائي وبمجموع مبارتي الذهاب والإياب (7-6) على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وأحرز أهداف ليفربول ماني (9) وفاينالدوم (25)، فيما أحرز روما هدفه الأول عند الدقيقة (15) بخطأ من لاعب الفريق الإنجليزي جيمس ميلنر في مرماه بعد أن ارتدت من رأسه لتسكن مرمى فريقه، وأحرز الهدف الثاني دزيكو (52) والثالث والرابع ناينجولان (85، 94).

وكانت مباراة الذهاب على ملعب "أنفيلد"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 5-2 الثلاثاء الماضي، وسيلعب الفريق الإنجليزي في المباراة النهائية بالعاصمة الأوكرانية كييف، أمام حامل اللقب ريال مدريد في السادس والعشرين من الشهر الحالي.


اضغط هنا.. احتفال نجوم ليفربول بعد التأهل لنهائي دوري أبطال اوروبا


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