محمد صلاح: هذا هو حلم حياتي منذ الصغر

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أعرب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن سعادته لتأهل فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مؤكدًا أنه كان حلمه في الصغر.
جاءت تصريحات صلاح، الأربعاء، عقب تأهل ليفربول للنهائي رغم الهزيمة من روما الإيطالي بهدفين لأربعة في إياب نصف النهائي، وذلك لفوز الفريق الإنجليزي في لقاء الذهاب بخمسة أهداف لهدفين.
وفي تصريح تليفزيوني، قال صلاح "أنا الآن أحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن التأهل للنهائي القاري كان صعبًا، وكنا متوقعين أجواء صعبة قبل بداية اللقاء".
وأضاف "حلم حياتي منذ الصغر التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وسأحاول الفوز بها".
وعن وجود مشكلة دفاعية لليفربول، قال صلاح "ليس لدينا مشكلة في الدفاع، فكل الفريق يدافع ويهاجم، والأهم في النهاية أن نفوز بلقب البطولة".
وعن صاحب الفضل عليه، اعترف صلاح "أدين بالفضل في تطور مستواي خلال مشواري الاحترافي إلى سباليتي (المدرب السابق لروما والحالي لإنترميلان) فلن أتجاهل الدور الذي لعبه معي عندما كنت معه في روما الإيطالي، وكان لي شرف التعلم منه".
ويعد صلاح أول لاعب مصري يتواجد مع فريق في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز لم يحققه أحد من قبل.
وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غياب 11 عامًا ليضرب موعدًا في المباراة النهائية مع ريال مدريد الإسباني يوم 26 مايو/ أيار الجاري على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف. -

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