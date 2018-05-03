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"صلاح" يسعى للثأر من ريال مدريد بنهائي الأبطال

الرياضة

صلاح
صلاح

المصريون ـ متابعات

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يسعى المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي للثأر من ريال مدريد الإسباني في نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ولم يتمكن صلاح من تحقيق الفوز على غريمه ريال مدريد، حيث خسر في المواجهتين اللتين جمعته بـ"الملكي" عندما كان لاعبًا في صفوف روما الإيطالي.
ولعب روما مع ريال مدريد عندما كان صلاح لاعبًا في صفوفه في فبراير/ شباط 2016، في دور الـ 16 (ثمن النهائي)، وخسر وقتها فريق "الذئاب" ذهابًا بهدفين دون رد على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية.
وتكرر نفس السيناريو في لقاء الإياب الذي أقيم في مارس/ آذار من العام ذاته، حيث حقق الملكي الفوز باللقاء بهدفين دون رد أيضًا.
وسيلعب ليفربول المباراة النهائية للبطولة يوم 26 مايو/ أيار الجاري أمام ريال مدريد الإسباني على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف. 

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