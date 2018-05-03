عدلان يهاجم يوسف ندا: أهكذا تفهم القرآن يا صاحب القضية؟

أحمد عادل شعبان
شن الدكتور عطية عدلان - القيادي بحزب الإصلاح المؤيد للرئيس المعزول مرسي - هجومًا حادًا على مفوض العلاقات الخارجية للإخوان سابقا يوسف ندا بعد تصريحاته أمس .
وصرح "ندا" في لقاء تلفزيوني أن جماعته مستعدة للتحاور مع أي شخص ، مضيفًا: "إذا كان الله قد تحاور مع إبليس .. فلماذا نحن لا نتحاور مع أي شخص؟".
و رد "عدلان" في تدوينات عبر حسابه بـ"فيس بوك" قائلًا: "أَتُسَمِّي الذي جرى بين الله وإبليس حواراً .. أهكذا يُفْهَمُ القرآن من قوم أصحاب قضية ؟".
وأضاف: "أعتقد أنَّ مقولة (السكوت من ذهب) صنعت خصيصا لك يا حاج (ندا)".
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