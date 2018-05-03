صلاح: شخص واحد سأشكره لأنه غير حياتي كلاعب وكإنسان

03 مايو 2018 - 06:21 ص

اعترف لاعبنا المصري محمد صلاح - نجم فريق ليفربول - أنه يدين بالفضل لـلوتشانو سباليتي - المدير الفني السابق لروما والحالي لإنتر - نظرًا لتغيير حياته .



وقال "صلاح" في تصريحات لقناة beIN sports : "تعلمت الكثير من الكرة الإيطالية .. لقد تغيرت طريقة لعبي .. إنهم بارعون في التكتيك".



وأضاف: "أشكر كل المدربين الذين دربوني وكذلك كل اللاعبين الذين لعبت معهم ، لكن لو كان عليّ أن أشكر شخصًا محددًا فهو سباليتي الذي غير حياتي كلاعب وكإنسان" .



وتابع: "شرف لي أنني تعاملت مع هذا الرجل .. لقد كان محطة كبيرة في حياتي" .



ولكي نفهم سر دور "سباليتي" في حياة صلاح .. سنعود لتصريح قديم كان المدرب الإيطالي المخضرم قد قاله ، حيث أكد أن صلاح يجب أن يقترب من المرمى أكثر لكي يستفيد الفريق بانطلاقاته ووصوله السريع للمرمى ، وطبق هذه الفلسفة على صلاح مما زاد من غلة تهديفه مع روما وهو الأمر الذي لفت الأنظار إليه بشدة.

