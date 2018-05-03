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صلاة التراويح

صلاة التراويح 20 ركعة في رمضان

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صلاة التراويح 20 ركعة في رمضان

عرب وعالم

صلاة التراويح
صلاة التراويح

وكالات

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الاردن

وزارة الاوقاف

رمضان

صلاة التراويح

عبد الناصر أبو البصل

قررت وزارة الأوقاف في الأردن التزام أئمة المساجد في رمضان بأداء صلاة التراويح في 20 ركعة .

جاء هذا بعد إصدار وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل تعميما لأئمة المساجد في الأردن بضرورة الالتزام بأن تكون صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل 20 ركعة، وهو على غير المعمول به في معظم المساجد .

وقد تقرر الالتزام بأداء صلاة التراويح "عشرين ركعة" مع ضرورة التأكيد على أن هذه العبادة الجليلة ينبغي لها التبكير إلى المساجد وعدم تضييع صلاة العشاء في الجماعة الأولى.

وأضاف أبو البصل أن هذه الخطوة تأتي "عملا على إحياء سنة الخلفاء الراشدين في العبادات وتفعيلا لدور أداء سنة التراويح في المساجد وسنة قيام الليل"، داعيا الأئمة إلى التخفيف على المصلين خلال الشهر الفضيل في القراءة بصلاة التراويح".

و قوبل القرار بحالة من عدم الرضا في أوساط الأئمة، واعتبروه تضييقا إضافيا عليهم .



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