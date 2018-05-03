الإعدام لعامل قتل نجل شقيقه بسبب الميراث

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قتل

جريمة قتل

الخلاف على الميراث

مستشفى بلبيس العام

عامل يقتل نجل شقيقه

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عامل قتل نجل شقيقه بسبب خلافات على الميراث بالسجن 5 سنوات، فيما عاقبت نجله بالسجن 5 سنوات لاشتراكه فى الجريمة.

البداية، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى بلبيس العام بوصول "جهاد و ج م ع" جثة هامدة، إثر إصابته بطلق خرطوش.

وكشفت التحقيقات التى قام بها المقدم أحمد العزازى، رئيس مباحث بلبيس، عن قيام "عبد العال م ع" فلاح ونجله "محمد" بقتل "جهاد م و"والشروع فى قتل شقيقه "م" بسبب خلافات على الميراث بين الشقيقين، أدت إلى التلاسن والتطاول بالأيدى بين أبناء البطن الواحدة فاشتعلت العدواة والبغضاء بينهم وتدخل على إثرها الأبناء.

وتبين أن المجنى عليه وشقيقه أبناء شقيق المتهم، وجميعهم مقيمون قرية ميت جابر مركز بلبيس، وتم القبض على المتهم ونجله وبعرضهما على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


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