أزهرى: علي بن أبي طالب أول من علق زينة رمضان

03 مايو 2018 - 09:58 ص

أكد الدكتور أحمد المالكي، من علماء الأزهر الشريف، وعضو المكتب الفني لمشيخة الأزهر، أن سيدنا علي بن أبي طالب، أول من قام بتزيين المساجد بالأنوار في رمضان.

وأضاف "المالكي" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض الناس تقول إن "الزينة" بدعة ولا تجوز، وتعود إلى الفاطميين، ولكن الحقيقة أنها أثر من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وتابع، أن تزيين الشوارع والمساجد وشراء الفوانيس ليست حرامًا، وإنما تدخل السرور على المسلمين، لافتًا إلى أنه يسعد كثيرًا عندما يشتري الفوانيس سواء لنفسه أو لأولاده.

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