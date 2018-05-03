شاهد.. "صلاح" يغزو المحال الإنجليزية

03 مايو 2018 - 10:16 ص

رفع جمهور الساحرة المستديرة في إنجلترا من مشجعي فريق ليفربول، اسم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق على المحلات، تعبيرًا عن حبهم له لما قدمه من إنجازات جديدة تضاف إلي تاريخ النادي الإنجليزى.

وقام 3 أشقاء بافتتاح محلين ووضعوا لافتة المحل باسم محمد صلاح.

وهذه ليست الأخيرة بين جمهور ليفربول ومحمد صلاح، حيث ألفوا أغنية له بعنوان "مو صلاح".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا.

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