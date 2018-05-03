موعد مباراة النهائى بين ليفربول وريال مدريد

03 مايو 2018 - 10:17 ص

تحدد طرفا نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن صعد كل من ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه محمد صلاح، وريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن يقام النهائي 26 مايو الجاري، على ملعب «أولمبيسكي الوطني» بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وتأهل ليفربول الإنجليزي إلى النهائي، على الرغم من هزيمته أمام روما الإيطالي، بنتيجة 4-2 في إطار إياب دور نصف النهائي، إلا أن مجموع المبارتين كان في صالح ليفربول.

بينما حجز الريال، بطاقة تأهله لنهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي ليحقق إنجازًا تاريخيًا، عقب فوزه على بايرن ميونخ بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين.