اجتماع بـ"الجبلاية" لحسم أزمة "صلاح"

03 مايو 2018 - 10:24 ص

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، اجتماع ظهر اليوم الخميس بمقر الجبلاية، لمناقشة بعض الملفات المهمة، على رأسها أزمة اللاعب محمد صلاح المحترف بليفربول الإنجليزي.

وسوف يبحث مسئولو الجبلاية، طلب عبد الله السعيد، لاعب كوبيون بالوسورا الفنلندى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، وعصام الحضرى حارس التعاون، ورمضان صبحى لاعب ستوك سيتى، الحصول على مقابل مالى نظير استغلال صورهم على طائرة المنتخب الوطنى، ويرغب اللاعبون الأربعة فى تعويضهم مادياً.