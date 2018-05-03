» عامل يقتل زوجته بسبب الأفلام الإباحية

03 مايو 2018 - 10:35 ص

أقدم عامل على قتل زوجته بعدما قارن بينها وبين مايشاهده في الأفلام الإباحية.

ونفي المتهم أمام المحكمة في لندن، قتلها عمدًا مبررًا أنه كان تحت تأثير المخدرات وضربها بآلة حادة ثم خنقها بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المتهم، إن زوجته حاولت طعنه بمقص حاد وكان يدافع عن نفسه ضد هجوم زوجته البالغة من العمر 30 عاماً بمقصات حادة.

وعثرت المحكمة علي رسائل نصية لـ "ستيفن" يتفق علي استئجار "مومس" بعد وفاة زوجته مباشرة.

وروى الزوج، أنه كان يشاهد فيديو إباحي وقال الزوج، بينما نزلت زوجته من الطابق الأعلي ومارسا العلاقة الحميمة، ثم صرخت في وجهه ووصفته بأنه غريب الأطوار، ثم ذهبت إلى المطبخ واستلت مقصًا محاولة طعنه في الوجه، فاضطر لضربها بآلة حادة علي رأسها.