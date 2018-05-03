» البط الأبيض في المنام يدل على الأخلاق الحسنة

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بط
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المال

البركة

الخير

الرزق

البط الأبيض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني أمشي فوجدت "بط كتير"، وعضتني واحدة منها في خدي، ومن قهري منها قتلتها فجاء والدي المتوفى رحمه الله فقال ادفعي حق البطة لصاحب البط. أنا عزباء. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كان البط أبيض فيدل على الخير والبركة والرزق والمال، والبط يدل على أصحاب الأخلاق الحسنة والذين يمتلكون من الورع والزهد ما يزينهم ويكسبهم محبة الناس والذين يحظون باحترام الناس، ويدل على الأخبار السارة و تحقيق الأهداف والسعادة.

أما البط الأسود، فيدل على الأشخاص الذين يتصفون بسوء التصرف وسوء الأخلاق، والبطة السوداء تدل على المرأة المنكرة للجميل والتي تمتلك القلب القاسي، أو تدل على الفشل والتراجع والإصابة بالضيق والحزن وعدم تحقيق الأهداف في الواقع. وعضة البطة فى وجهك فأرجو الحفاظ على صلاتك والاهتمام بالطاعة والحفاظ على تصرفاتك وعلى كل ما يحفظ واجهتك أمام الآخرين، وقتل البطة لكونه لا يعجب الوالد رحمه الله فقد يكون لك بعض الأفعال لا تُرضى من حولك فأحذرى من ذلك حتى لا تدفعى الثمن.

وإن كانت لك رؤى مخيفة وتأخرت فى الزواج فأرجو الاهتمام بالرقية الشرعية وقراءة وسماع سورة البقرة يوميًا. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



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