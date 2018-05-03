حزب المؤتمر بالقليوبية يتضامن مع "مستقبل وطن"

أصدر حزب المؤتمر بالقليوبية برئاسة محمود عبد العزيز أمين عام الحزب بالمحافظة، بيانًا شديد اللهجة، أكد فيه تضامنه التام مع أعضاء الجمعية العمومية لحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، ورفضهم التام والقاطع لقرار اندماج الحزب مع أى كيانات أخرى ولقرار دمج حملة "من أجل مصر"، فى حزب مستقبل وطن.

وقال أمين عام الحزب، أن الحزب يؤكد استنكاره ورفضه التام لأى حملة تسعى وتهدف للاستيلاء على حزب قائم أثبت وجوده فى الشارع السياسى المصرى وبه قيادات واعدة فى القليوبية بذلت مجودات كبيرة خلال الانتخابات الرئاسية وما قبلها وبعدها لذا فليس منطقيًا أو مقبولاً السماح لأى جهة أن تفسد الحياة السياسية وأن تمكن أحدًا من الاستيلاء على حزب قائم بكوادره.

واضاف عبد العزيز، من المعروف أنه فى حال اندماج أى كيانات تكون عن طريق التفاوض بين رؤساء تلك الكيانات وفى حال الفشل فى التفاوض لا يتم الاندماج لأن لكل جهة من هذه الجهات شخصية مستقلة بذاتها .

أما أن يفرض الاندماج بسياسة الأمر الواقع وبرعاية ممن أفسدوا الحياة السياسية قبل أحداث يناير فهذا ما نرفضه تامًا.

كان أعضاء الجمعية العمومية، لحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، قد أعلنوا رفضهم التام والقاطع لقرار اندماج الحزب مع أى كيانات أخرى .. جاء ذلك خلال بيان أصدرته الجمعية العمومية للحزب القليوبية .

وبرر الرافضون من أعضاء الجمعية العمومية، موقفهم بما يتعرض له الحزب وقياداته من ضغوط قوية، ومعاملة يرونها غير منصفة من قيادات حملة "من أجل مصر"، ومحاولة مستميتة لاجتثاث آمال وطموحات الشباب الوطنى المخلص لتحقيق مصالح لقيادات سابقة يعود تاريخها إلى العهود السابقة التى أفسدت الحياة السياسية فى مصر، بل وقامت بتدمير الاقتصاد المصرى، كما أنها أزهقت أيضا روح الأمل فى الشباب المصرى .

وأضاف الرافضون لقرار دمج حملة "من أجل مصر"، فى حزبهم، خلال بيانهم الرافض، أن هناك رغبة جامحة لإجهاض الفكرة الشبابية الحزبية الوحيدة بمصر، والتي كانت أول من رفع شعار نرى فيك مستقبل وطن دعما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وطالب أعضاء الجمعية العمومية للحزب بالقليوبية، نواب الحزب وأعضاء الأمانة بالقليوبية، والأمانة المركزية، ورئيس الحزب، بعدم اتخاذ هذا القرار المصيري إلا بعد عرضه على المؤتمر العام للحزب بحضور جميع القيادات والأعضاء، ومناقشة الأعضاء فيه .

وأنهى الرافضون بيانهم داعين المولى عز وجل أن يوفقهم ويوفق قيادات الحزب لما فيه مصلحة الوطن وحزبهم السياسى الذى يتمتع بروح الشباب والوطنية .