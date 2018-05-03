  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:45 م
بحث متقدم
محمد صلاح وزيدان

بمباركة "زيدان ورونالدو" "صلاح" يتعاقد مع الريال

يوسف ندا وإبراهيم منير

قيادي إخواني لـ"ندا ومنير" : كنتو فين من زمان

عبود الزمر

الزمر يحذر من خطورة هذا الأمر!

رفع علم الثورة في مسيرة لبشار

شاب يرفع علم الثورة في مسيرة لبشار..ماذا حدث؟

الشيخ كشك

هدي زكريا تهاجم "الشيخ كشك" وتتهمه بهذا الشيء

ارشيف

موعد مباراة النهائى بين ليفربول وريال مدريد

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان يكشف لقاءه السري مع وزير الداخلية

عصام تليمة ومحمود حسين

"تليمة" يمهل "محمود حسين" 48 ساعة .. وإلا؟

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو المحال الإنجليزية

الإعلامي وائل الإبراشي

مصلون: "الوزارة بتقولنا الدفع قبل الصلاة بالمساجد"

الزمر يحذر من خطورة هذا الأمر!

الحياة السياسية

عبود الزمر
عبود الزمر

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إيكونوميست: الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية سيدمر البشرية

#

لا تشتري هاتف ذكي لطفلك لهذه الأسباب الخطيرة

#

احذر النوم بشعر مبلل .. لهذه الأسباب

#

دراسة تحذر من البقاء في الفراش عند المرض

عبود الزمر

القيادة

التمترس خلف القرار

إغلاق الأبواب

خيارا واحدا

قال عبود الزمر عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إن من أبجديات العمل السياسي ، أن تعتمد القيادة الخيار الراجح عندها بلا تجريم أو تخوين للاختيارات الأخرى ، حتى إذا احتاجت إلى الانتقال لإحداها أو التحالف مع القائلين بها وجدت الباب مواربا ، بحسب وصفه.

وأضاف علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر  أن الاعتدال نفيس كما أن التعصب مقيت ، لافتا إلي أن القيادة إذا اعتمدت خيارا وحيداً ، وتمترست خلفه ، وأغلقت الأبواب بالكلية أمام مجرد الاستماع إلى الاختيارات الأخرى ، بل وأعلنت الحرب عليها ، فإنه يصعب عليها الانتقال إلى مصلحة كبرى قد تلوح في خيار آخر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "يويفا" يرشح "صلاح" لهذه الجائزة
» "فيفي عبده" تثير الجدل بفيديو جرىء
» تفاصيل مثيرة يكشفها قاتل "بن لادن"
» غدأ.. طقس حار والعظمى تسجل 39 درجة
» انتحار شاب أسفل عجلات مترو فى "غمرة"
» البط الأبيض في المنام يدل على الأخلاق الحسنة
» عامل يقتل زوجته بسبب الأفلام الإباحية
» بالفيديو.. مشجعوا ليفربول يطلقون أغنية جديدة لـ"صلاح"
» الثوم يقى من السرطان وأمراض القلب
» ضرب مبرح لحكم بالدوري الإثيوبي
» حفتر متهم بالتعذيب والوحشية أمام القضاء الفرنسي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك