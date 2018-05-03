الزمر يحذر من خطورة هذا الأمر!

عبد القادر وحيد
قال عبود الزمر عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إن من أبجديات العمل السياسي ، أن تعتمد القيادة الخيار الراجح عندها بلا تجريم أو تخوين للاختيارات الأخرى ، حتى إذا احتاجت إلى الانتقال لإحداها أو التحالف مع القائلين بها وجدت الباب مواربا ، بحسب وصفه.
وأضاف علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الاعتدال نفيس كما أن التعصب مقيت ، لافتا إلي أن القيادة إذا اعتمدت خيارا وحيداً ، وتمترست خلفه ، وأغلقت الأبواب بالكلية أمام مجرد الاستماع إلى الاختيارات الأخرى ، بل وأعلنت الحرب عليها ، فإنه يصعب عليها الانتقال إلى مصلحة كبرى قد تلوح في خيار آخر.
عصر03:35 م
فجر
03:42
شروق
05:14
ظهر
11:57
عصر
15:35
مغرب
18:40
عشاء
20:10