  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:47 م
بحث متقدم
محمد صلاح وزيدان

بمباركة "زيدان ورونالدو" "صلاح" يتعاقد مع الريال

يوسف ندا وإبراهيم منير

قيادي إخواني لـ"ندا ومنير" : كنتو فين من زمان

عبود الزمر

الزمر يحذر من خطورة هذا الأمر!

رفع علم الثورة في مسيرة لبشار

شاب يرفع علم الثورة في مسيرة لبشار..ماذا حدث؟

الشيخ كشك

هدي زكريا تهاجم "الشيخ كشك" وتتهمه بهذا الشيء

ارشيف

موعد مباراة النهائى بين ليفربول وريال مدريد

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان يكشف لقاءه السري مع وزير الداخلية

عصام تليمة ومحمود حسين

"تليمة" يمهل "محمود حسين" 48 ساعة .. وإلا؟

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو المحال الإنجليزية

الإعلامي وائل الإبراشي

مصلون: "الوزارة بتقولنا الدفع قبل الصلاة بالمساجد"

في القليوبية

حبس سيدة حاولت إدخال مخدرات لنجلها بالسجن

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

حبس طالبة حاولت إدخال مخدرات لسجين بالقليوبية

#

حبس غفير حاول إدخال مخدرات لسجين بالقليوبية

#

تجديد حبس تاجر مخدرات بالإسكندرية لحيازته 82 ألف قرص مخدر

#

حبس موظف حاول إدخال مخدرات لمسجون بالقليوبية

حبس

منزل

حشيش

الخانكة

ربة

أمر رئيس نيابة الخانكة بحبس ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيق، لاتهامها بمحاولة ادخال الحشيش لنجلها السجين بسجن الخانكة.

كان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا بأنه أثناء قيام النقيب محمد خالد معاون مباحث مركز الخانكة، بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، جرى ضبط المدعوة "س. ع" 69 سنة، ربة منزل، مقيمة بالقاهرة، وبحوزتها كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 20 جم، حال زيارتها لنجلها السجين "أشرف. ح"، المحبوس على ذمة القضية رقم 4571 كلى شمال بنها لسنة 2014 "مخدرات"، بقصد توصيلها للسجين المذكور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7740 لسنة 2018 جنح مركز الخانكة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قراها السابق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "يويفا" يرشح "صلاح" لهذه الجائزة
» "فيفي عبده" تثير الجدل بفيديو جرىء
» تفاصيل مثيرة يكشفها قاتل "بن لادن"
» غدأ.. طقس حار والعظمى تسجل 39 درجة
» انتحار شاب أسفل عجلات مترو فى "غمرة"
» البط الأبيض في المنام يدل على الأخلاق الحسنة
» عامل يقتل زوجته بسبب الأفلام الإباحية
» بالفيديو.. مشجعوا ليفربول يطلقون أغنية جديدة لـ"صلاح"
» الثوم يقى من السرطان وأمراض القلب
» ضرب مبرح لحكم بالدوري الإثيوبي
» حفتر متهم بالتعذيب والوحشية أمام القضاء الفرنسي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك