حبس سيدة حاولت إدخال مخدرات لنجلها بالسجن

أمر رئيس نيابة الخانكة بحبس ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيق، لاتهامها بمحاولة ادخال الحشيش لنجلها السجين بسجن الخانكة.

كان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا بأنه أثناء قيام النقيب محمد خالد معاون مباحث مركز الخانكة، بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، جرى ضبط المدعوة "س. ع" 69 سنة، ربة منزل، مقيمة بالقاهرة، وبحوزتها كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 20 جم، حال زيارتها لنجلها السجين "أشرف. ح"، المحبوس على ذمة القضية رقم 4571 كلى شمال بنها لسنة 2014 "مخدرات"، بقصد توصيلها للسجين المذكور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7740 لسنة 2018 جنح مركز الخانكة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قراها السابق.