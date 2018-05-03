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محافظ القاهرة: إخلاء العتبة من الباعة الجائلين نهائيًا

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عمرو محمد - متابعات

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عقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، المنعقد بالديوان العام، والذي تم فيه إعداد مشروع لإخلاء منطقة وسط البلد بالكامل.

وقد حث الاجتماع علي أخلاء منطقة العتبة والأماكن المحيطة بها بالكامل، من الحرف اليدوية، والتجارة بالمواد شديدة الاشتعال أو القابلة لذلك، وذلك حتى لا تحدث كارثة أو حريقًا، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء للبت فيه.

بالإضافة، الي إخلاء منطقة وسط البلد والعتبة من الباعة الجائلين والذي يعد أمرًا محسومًا لدي أجهزة الدولة، وسيتم تكثيف الحملات حتى يتم مواجهة هذه الظاهرة، خاصة وأن هناك خطة لتطوير العتبة لما تحتويه من مبان قديمة وتاريخية.

وأوضح "عبد الحميد" في أجتماعة، علي وكون تعاون من جميع المؤسسات في تطبيق القانون، مؤكدًا، أن هناك خطة للاهتمام بالأسواق الحضارية الجديدة.


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