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ضبط 13 طن تين مجفف فاسدة بالبحيرة

قضايا وحوادث

ضبط 6 أطنان تين مجهز كوجبات لمدارس بالبحيرة
ضبط 6 أطنان تين مجهز كوجبات لمدارس بالبحيرة

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حملات

حملات تمونية

مخزن مواد غذائية

مباحث اتموين

هيدروجين البروكسيد

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط "ص ع ع" 44  سنة صاحب معمل ألبان كائن مركز دمنهور لحيازته واستخدامه بودرة مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها حيث تم ضبط كمية 625  كيلو لبن بودرة مستوردة كما تم ضبط كمية 325 .13 طن تين مجفف خام ومنتج نهائي غير صالح للاستخدام الآدمي و260  لتر هيدروجين البروكسيد لغسيل وتبييض المنتج .

كما أسفرت الحملة، عن ضبط "سعد س م" 43 سنة صاحب مخزن مواد غذائية كائن مدينة كوم حمادة لحيازته وعرضه للبيع عدد 508  أكياس شيبس مختلف الأحجام  و300 كيس كاتشب مختلف الأحجام منتهية الصلاحية، وضبط  "ص س ع" 46 سنة  صاحبة مخزن مواد غذائية كائن مدينة أبوالمطامير لحيازتها وتخزينه أرز أبيض مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره، حيث تم ضبط طن أرز أبيض.


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