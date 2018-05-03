قيادي إخواني لـ"ندا ومنير" : كنتو فين من زمان

03 مايو 2018 - 01:11 م

قال القيادي الإخواني والبرلماني السابق محيي الدين عيسي إن قيادات الإخوان في الحقيقة يريدون مصالحة ، ولكن يخرجونها تحت بند "رأي شخصي".

وأضاف علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك القيادات تريد مصالحة وخايفين يعلنوها بشكل رسمي فبيقولها تحت بند أراء شخصية ، وبشكل رسمي بيقولوا مش هنتصالح ، لافتا إلي أنه مجرد "تشخيص حالة".

وأوضح عيسي أن الذين كانوا يطرحون حلا وحيدا يتمثل فى عودة الأوضاع إلى ما قبل 7/3 /2013 ، هم الآن فى حرج شديد ، مضيفا أن إبراهيم منير فى حواره يدعو الآن الحكماء إلى طرح مصالحة ، ويوسف ندا فى حواره يدعو الدكتور مرسى إلى التنازل "انتو كنتو فين من زمان".

جاء هذا عقب تصريح القيادي الإخواني المتواجد بالخارج يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، استعداده للحوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول إلى حل للأزمة بين النظام والإخوان.

وأكد أنه يتحدث عن نفسه باعتباره في الإخوان منذ 70 عامًا وعمره الآن 78 عامًا، مؤكدًا أنه يستطيع أن يقول بدون غرور كيف يفكر الإخوان وأن مرجعهم كتاب الله، مضيفًا:« ربنا حاول إبليس فحتى لو كان (السيسي إبليس) لماذا لا نحاوره؟».

وأضاف أن الإخوان ليس لهم مطالب كإخوان إلا الشرعية وأهم شئ فيها الناس اللى فى السجون والناس اللى أصيبوا.. محمد مرسي الرئيس الشرعي في نظري أنا ومصلحة البلد إذا كان مرسي يتنازل يمكن يبنوا على تنازله شئ .