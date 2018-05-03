بالصور.. وقفة احتجاجية لأولياء أمور طلاب المدارس التجريبية

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طارق شوقى
طارق شوقى

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نظم عدد من أولياء الأمور وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام البوابة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم بشارع الفلكى بمنطقة وسط البلد، وذلك اعتراضًا على قرار الوزير الدكتور طارق  شوقى  بتعريب كافة المدارس التى تقوم على النظام التجريبيى فى دراستها.

ورفع أولياء الأمور لافتات مدون عليها جمل: "استغائة إلى رئيس الجمهورية"، و" ا لتعريب المدارس التجريبية أو الرسمية للغات"، كما هتف المحتجون هتافات مناهضة للوزير وقراره الجديد.

وعلى الفور شهدت الوقفة تواجدًا مكثفًا من قبل قوات الأمن المركزى حاملين الأذرع والعصيان، والشرطة النسائية التابعة لجهاز مكافحة العنف ضد المرأة وأقاموا كوردون أمنى طوقوا به  المتظاهرين أمام الوزارة .






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