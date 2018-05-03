الأمن يوافق على 10 آلاف مشجع بنهائي الكأس

03 مايو 2018 - 02:26 م

وافقت الجهات الأمنية بشكل رسمي على حضور 10 آلاف من الجماهير بواقع 4 آلاف متفرج لكل فريق، وألفين للاتحاد والشركة الراعية، وأخطرت الجهات المختصة اتحاد الكرة "الجبلاية" بالموافقة.

وكانت الجهات الأمنية، وافقت أمس على طلب اتحاد الكرة، بحضور 2000 مشجع لكل فريق، في مباراتي قبل نهائي كاس مصر، والمقرر إقامتهما في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

كما وافقت الجهات الأمنية، على حضور 2000 مشجع لكل فريق بجانب 1000 فرد تابعين لاتحاد الكرة والشركة الراعية.

ويواجه سموحة، نظيره الأسيوطي في الدور قبل النهائي، بينما يلتقي الزمالك، الإسماعيلي.