  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:16 م
بحث متقدم
الزمالك

خبر سار من "الشباب والرياضة" لجماهير الزملك

اردوغان

"أردوغان" يترشح بالانتخابات التركية

صورة الخبر

"صلاح" رمز ديني للمصريين في رمضان

البنك المركزي

الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع لـ 44.030 مليار دولار

حسن مالك

"حسن مالك" يفجر مفاجأة في اتهامه بـ"الإضرار بالاقتصاد"

محمد صلاح وزيدان

بمباركة "زيدان ورونالدو" "صلاح" يتعاقد مع الريال

يوسف ندا وإبراهيم منير

قيادي إخواني لـ"ندا ومنير" : كنتو فين من زمان

عبود الزمر

الزمر يحذر من خطورة هذا الأمر!

الشيخ كشك

هدي زكريا تهاجم "الشيخ كشك" وتتهمه بهذا الشيء

ارشيف

موعد مباراة النهائى بين ليفربول وريال مدريد

رسميًا..

الأمن يوافق على 10 آلاف مشجع بنهائي الكأس

الرياضة

تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس مصر
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. موسى: "هنقعد في البيت"

#

ننشر حيثيات حكم حبس المطربة "شيرين عبد الوهاب" 6 أشهر

#

ترحيل "دومة" وسط حراسة مشددة لـ"سجن طرة"

#

في ذكرى الثورة.. القبض على 10 نشطاء سياسيين بالأقصر

اتحاد الكرة

الجهات الآمنية

الجبلاية

وافقت الجهات الأمنية بشكل رسمي على حضور 10 آلاف من الجماهير بواقع 4 آلاف متفرج لكل فريق، وألفين للاتحاد والشركة الراعية، وأخطرت الجهات المختصة اتحاد الكرة "الجبلاية" بالموافقة.

وكانت الجهات الأمنية، وافقت أمس على طلب اتحاد الكرة، بحضور 2000 مشجع لكل فريق، في مباراتي قبل نهائي كاس مصر، والمقرر إقامتهما في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

كما وافقت الجهات الأمنية، على حضور 2000 مشجع لكل فريق بجانب 1000 فرد تابعين لاتحاد الكرة والشركة الراعية.

ويواجه سموحة، نظيره الأسيوطي في الدور قبل النهائي، بينما يلتقي الزمالك، الإسماعيلي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة العشرات في انفجار بحفل يهودي
» نائب عراقي يطالب شاربي الخمور بالتصويت له في الانتخابات
» هدية "صلاح" لاثنين من مشجعيه
» المؤبد لـ 8 سيدات بتهمة الانتماء لداعش
» "يويفا" يرشح "صلاح" لهذه الجائزة
» "فيفي عبده" تثير الجدل بفيديو جرىء
» تفاصيل مثيرة يكشفها قاتل "بن لادن"
» غدأ.. طقس حار والعظمى تسجل 39 درجة
» انتحار شاب أسفل عجلات مترو فى "غمرة"
» البط الأبيض في المنام يدل على الأخلاق الحسنة
» عامل يقتل زوجته بسبب الأفلام الإباحية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك