«ضد الغلاء» تستغيث من نقص«الأسبرين»

03 مايو 2018 - 02:36 م

استغاثت جمعية مواطنون ضد الغلاء، برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك بسبب نقص دواء الأسبرين الذى يستخدمه مرضى القلب للوقاية من الإصابة بجلطات المخ والقلب .

وقال محمود العسقلانى رئيس الجمعية فى بيان له، إن أختفاء الأسبرين "الريفو" من الصيدليات فى هذه الفترة يعد كارثة إنسانية قد تصيب الملايين من مرضى القلب والسكتات الدماغية، مشيرًا إلى أنه يوجه نداء لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بسبب نقص الدواء، مطالبًا إياه بسرعة التدخل والضغط على شركات التصنيع والتوزيع لضخه فى الأسواق فى أقرب وقت .

وتابع قائلاً: "الجريمة تتفاقم باختفاء أو إخفاء خمسة أآاف دواء من بين 12 ألفًا دواء فى السوق الدوائية المصرية. ويبدو أن الوزير ووزارته يتصرفون بمنطق التاجر وليس باعتبار هذه الوزارة من الوزارات الخدمية هذه جريمة يتسبب فيها مافيا شركات الدواء الاحتكارية وسكوت عمدى للوزير ووزارته مما يلقى بأعباء بالغة الخطورة على الفقراء".