خبر سار من "الشباب والرياضة" لجماهير الزملك

محمد الخرو
أصدر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، القرار رقم 353 لسنة 2018 والصادر بتاريخ اليوم 3 مايو من نفس العام بإنهاء عمل اللجنة المالية المشكلة من الجهة الإدارية لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 مايو 2018.
ومن المقرر، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتم تقديمه للنيابة عن كل ما تم اتخاذه من إجراءات خلال المدة من 3 مارس الماضي، وهو الموعد الذي تسلمت فيه الوزارة خطاباً من النيابة بتشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك مالياً وحتى تاريخ إنهاء عمل اللجنة.
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