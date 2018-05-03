"فودة" لـ"صلاح": تحتاج فريقًا مهنيًا للتوازن الذهني والنفسي

03 مايو 2018 - 03:08 م

طالب الإعلامي يسري فودة، اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بين صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، بأن يساعد نفسه بالدعم النفسي والعصبي والصحي حتى يتمكن من التعامل مع جمهوره من المشجعين حول العالم، مشيرًا إلى أنه بهذه الطريقة يستطيع مواجهة ضغوط الحياة من حوله وحب الناس بشكل سوى لأنه ليس مختلفًا عن أى إنسان فالأنبياء كانت تعانى من الثبات.

وقال "فودة"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "أشعر أنه سيحتاج عاجلًا إلى فريق مهني متخصص في كيفية الحفاظ على التوازن الذهني والنفسي والعصبي أمام كل هذه الضغوط و التوقعات و الحب حتى الأنبياء كانت لديهم مشاكل في الثبات ".

وعلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى ، فقال وائل صلاح الدين :" مع مزيد من الضغوط التى يتعرض لها صلاح التوازن النفسي هيحصل هيحصل ".

وأضاف حسن الطرازى: "إقحام ذكر الأنبياء فى هذا المنشور لا مسوغ له البتة".

وتابع عاصم هلال: "ده حقيقى كونه عنده علم عن أعداد الجمهور إلى منتظر منه تحقيق اهداف وانتصارات كفيلة أنها توتر أى شخص وبالأخص لما يكون شغف دولى بس بعد كدا يتعود إن شاء الله ".



