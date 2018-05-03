أول تعليق من "السعيد" على اللعب في الدوري الفنلندي

03 مايو 2018 - 03:12 م

علق اللاعب عبدالله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر المعار إلى كوبيون بالوسورا الفنلندي، على تجربة احترافه في الدوري الفنلندي، لافتا إلى أنه اختار المكان الصحيح.

وأشار "السعيد" في تصريحات للموقع الرسمي لـ"الدوري الفنلندي"، إلى أنه منذ انضمامه ومشاركته الأساسية مع الفريق، واجه صعوبات عدة واستفاد من خبرات زملائه بالفريق.

وأشاد لاعب المنتخب الوطني، بزميله في الفريق "ساكسمان"، مشدداً على أنه أكثر اللاعبين الذين يقدمون على مساعدته في المضي قدماً خلال مسيرته الصغيرة بالدوري الفنلندي، بل والعامل الرئيسي لتأقلمه السريع بـ"فيكاوس ليجا".