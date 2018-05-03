  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:01 م
بحث متقدم
شيخ الأزهر بسنغافورة

خريجو الأزهر يتولون جميع المناصب الدينية بسنغافورة

الكنيست

نائبة بالكنيست تفتح النار على المصريين

المرشح عن "ائتلاف العراق" - الشيخ إياد الآشوري

مرشح مسيحي يعتنق الإسلام من أجل انتخابه في العراق

انهيار مول تجاري تحت الإنشاء بزهراء المعادي

بالصور.. انهيار مول تجاري تحت الإنشاء بزهراء المعادي

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

"الداخلية": الإفراج عن 1004 سجناء بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء"

اردوغان

"أردوغان" يترشح بالانتخابات التركية

صورة الخبر

"صلاح" رمز ديني للمصريين في رمضان

البنك المركزي

الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع لـ 44.030 مليار دولار

محمد صلاح وزيدان

بمباركة "زيدان ورونالدو" "صلاح" يتعاقد مع الريال

حسن مالك

"حسن مالك" يفجر مفاجأة في اتهامه بـ"الإضرار بالاقتصاد"

تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث "مدينة الإنتاج الإعلامي"

قضايا وحوادث

محاكمة مرسى
محاكمة مرسى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

28 أبريل..الحكم بإعادة محاكمة متهم بأحداث عنف مدينة نصر

#

غدا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في حصار محكمة مدينة نصر

#

تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية الزيتون لـ 17 فبراير

#

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في حصار محكمة مدينة نصر

الإنتاج الإعلامي

مدينة الانتاج الاعلامي

رتكاب جرائم

أحداث مدينة الإنتاج

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي"، لـ1 يوليو لورود تقرير الباحث الاجتماعى .

كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. حكم يواجه«الموت» بسبب هدف
» «ترامب» سدد 130 ألف دولار مقابل صمت الممثلة الإباحية
» إصابة العشرات في انفجار بحفل يهودي
» نائب عراقي يطالب شاربي الخمور بالتصويت له في الانتخابات
» هدية "صلاح" لاثنين من مشجعيه
» المؤبد لـ 8 سيدات بتهمة الانتماء لداعش
» "يويفا" يرشح "صلاح" لهذه الجائزة
» "فيفي عبده" تثير الجدل بفيديو جرىء
» تفاصيل مثيرة يكشفها قاتل "بن لادن"
» غدأ.. طقس حار والعظمى تسجل 39 درجة
» انتحار شاب أسفل عجلات مترو فى "غمرة"

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك