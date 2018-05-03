مرشح مسيحي يعتنق الإسلام من أجل انتخابه في العراق

03 مايو 2018 - 04:24 م

لجأ المرشح عن "ائتلاف العراق"، الشيخ إياد الآشوري، إلى "استثمار" الوازع الديني لدى الجمهور المسلم في دعايته الانتخابية، عبر إبراز "تحوله من المسيحية إلى الإسلام"، فيما اعتبر نفسه حفيدا لـ"جون"، الشخصية المسيحية التي يقول عنها التاريخ، أنها قاتلت مع الإمام الحسين، في معركة كربلاء.

وتعمّد المئات من المرشحين العراقيين، توظيف "التدين" والعاطفة الكبيرة لدى العراقيين للشخصيات والرموز الدينية، عبر تضمنين دعاياتهم الانتخابية بها في سعيهم للفوز في الانتخابات التشريعية العراقية التي من المقرر عقدها في 12 مايو، 2018.

ويرى مراقبون للمشهد الانتخابي، ان غياب البرامج السياسية لبعض الأحزاب، وقلة كفاءة مرشحيها، يجعلها تهرب من الشعور بالنقص والضعف، بارتداء عباءة "التديّن".