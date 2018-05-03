«إيني» تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في مصر

03 مايو 2018 - 04:48 م

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الخميس، عن اكتشاف نفطي جديد فى امتيازها بجنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية فى مصر، على بعد حوالى 130كم شمال واحة سيوة.

ووفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية فقد أعلنت "إينى"، فى بيان اليوم، أن الاكتشاف تحقق بعد حفر البئر الاستكشافي الأول "إس دبليو ام- ايه 2 اكس" على عمق 5.090 متر، فى الطبقات الجيولوجية العميقة فى حوض فاغور، مشيرة إلى بدء الإنتاج من البئر بمعدلات تدفق تصل إلى 2.300 برميل من النفط يوميا.

وجاء الاكتشاف نتيجة للإستراتيجية التى تتبعها "إيني" بالتنقيب فى طبقات جيولوجية عميقة فى حوض فاغور.

وتخطط الشركة الإيطالية، التى تمتلك 100% من امتياز جنوب غرب مليحة، على المدى القصير حفر أبار استكشافية أخرى فى حوض فاغور فى المناطق المجاورة لتلك التى أعلنت عن اكتشافها اليوم، وفق وكالة أنباء "أونا".

وقالت الشركة إنه بعد موافقة السلطات المعنية ستقوم بربط الاكتشاف الجديد بتسهيلات الإنتاج القريبة لمعالجة الإنتاج فى محطة "الحمراء" عبر خطوط الأنابيب الحالية.