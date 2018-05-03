سفارة السعودية بمصر تعلن خبرًا سارًا لأهالي غزة

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أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، اليوم الخميس، توزيع 15 ألف أضحية من لحوم الهدي للمستحقين في قطاع غزة.

وقالت السفارة، في بيان لها اليوم، إن الدكتور بندر حجار رئيس لجنة الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، خصص 15 ألف ذبيحة من أجل توزيعها على المستحقين بقطاع غزة، بالتعاون مع الهلال الأحمر وبالتنسيق مع السلطات المصرية، ومن المقرر أن تنقل الأضاحي المذبوحة عبر ميناء "ضبا - سفاجا"، وتدخل قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.



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