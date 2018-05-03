ضبط موظفين بمحكمة جنوب القاهرة أثناء تقاضيهم "400 ألف جنيه رشوة"

03 مايو 2018 - 05:35 م

أمرت نيابة الأموال العامة بنيابة غرب القاهرة الكلية اليوم الخميس، بإحالة موظفين بمحكمة جنوب القاهرة لمحكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة 400 ألف جنيه، من تاجر، لإنهاء عقود خاصة به.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم طلب وتلقى رشوة مالية 400 ألف جنيه، مقابل إنهاء عقود خاصة لتاجر بشكل غير رسمي، وبمواجهتهم اعترافوا بالتفاصيل الكاملة للواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد طلب موظفين بمحكمة جنوب، رشوة من أحد التجار.

وبالتحري تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين متلبسين بالصوت والصورة في محل عملهما، أثناء تقاضيهما المبلغ المتفق عليه.