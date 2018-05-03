  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:51 م
بحث متقدم
اعتراض سفينة للتنقيب عن الغاز

بشرى طيبة لإسرائيل قادمة من مصر

صورة الخبر

تقرير: مهنة الصحافة في مصر للكبار فقط

الشعراوي

مطالب برلمانية بمحاكمة واصف «الشعراوي» بـ «الدجال»

بالفيديو.. الجفري: أغنية "أمل حياتي" قصيدة حب فى الرسول

الجفري: مهاجمة وزير التعليم المصري جهل مركب

رئيس الحكومة المغربية

المغرب: لهذه الأسباب قطعنا العلاقات مع إيران

السعودية

سفارة السعودية بمصر تعلن خبرًا سارًا لأهالي غزة

سد النهضة

السودان يعلن موافقته على بناء «سد النهضة»

صلاح

«صلاح» قضى على ظاهرة الإسلاموفوبيا في بريطانيا

شيخ الأزهر بسنغافورة

خريجو الأزهر يتولون جميع المناصب الدينية بسنغافورة

الكنيست

نائبة بالكنيست تفتح النار على المصريين

الجفري: مهاجمة وزير التعليم المصري جهل مركب

آخر الأخبار

بالفيديو.. الجفري: أغنية "أمل حياتي" قصيدة حب فى الرسول
علي الجفري

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

البرلمان ينتصر لمحمد صلاح

#

وضع اللبنة الأولى لفرع جامعة القاهرة الدولي بـ6 أكتوبر

#

«عبد الغفار»: عصر التسيب والعشوائية في الجامعات انتهى

#

وزير: "إحنا بلد شهادات زي ما قال عادل إمام"

وزير التعليم

مهاجمة

التعليم المصرى

علي الجفري

جهل

أشاد الداعية اليمني علي الجفري، بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بشأن تعريب المناهج، وتحديد ملامح نظام تعليمي جديد في مصر، لافتًا إلى أن الهجوم على هذا الاختيار "جهل مركب".

وقال "الجفري" في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر": "بحسب إفادة أكثر من متخصص في مهارات التعليم فإن ما يقوم به معالي د. طارق شوقي وزير تربية وتعليم مصر من "تعريب" المراحل الأولى للتعليم على اعتبار أنها اللغة الأم هو السبيل الأمثل لتخريج مهارات تجمع بين الإتقان العلمي والاتساق النفسي مع الهوية".

وتابع: "الهجوم على هذا الاختيار جهل مركب".

يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أكد في أحد المؤتمرات الصحفية مؤخرًا، أنه سيتم إلغاء المدارس التجريبية بدءًا من عام 2019، بهدف الحفاظ على اللغة الأم "اللغة العربية"، ولتعزيز انتماء الطالب، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تخسر 12 مليار جنيه
» رسالة ترد على طعون المعاصرين في أحاديث «الصحيحين»
» مقتل 682 صحفي في سوريا معظمهم على يد النظام
» حقيقة هروب «أزاروا» إلى المغرب
» "صلاح" رمز ديني للمصريين في رمضان
» بالفيديو.. حكم يواجه«الموت» بسبب هدف
» «ترامب» سدد 130 ألف دولار مقابل صمت الممثلة الإباحية
» إصابة العشرات في انفجار بحفل يهودي
» نائب عراقي يطالب شاربي الخمور بالتصويت له في الانتخابات
» هدية "صلاح" لاثنين من مشجعيه
» المؤبد لـ 8 سيدات بتهمة الانتماء لداعش

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:10 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك