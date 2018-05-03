الجفري: مهاجمة وزير التعليم المصري جهل مركب

03 مايو 2018 - 05:39 م

أشاد الداعية اليمني علي الجفري، بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بشأن تعريب المناهج، وتحديد ملامح نظام تعليمي جديد في مصر، لافتًا إلى أن الهجوم على هذا الاختيار "جهل مركب".

وقال "الجفري" في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر": "بحسب إفادة أكثر من متخصص في مهارات التعليم فإن ما يقوم به معالي د. طارق شوقي وزير تربية وتعليم مصر من "تعريب" المراحل الأولى للتعليم على اعتبار أنها اللغة الأم هو السبيل الأمثل لتخريج مهارات تجمع بين الإتقان العلمي والاتساق النفسي مع الهوية".

وتابع: "الهجوم على هذا الاختيار جهل مركب".

يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أكد في أحد المؤتمرات الصحفية مؤخرًا، أنه سيتم إلغاء المدارس التجريبية بدءًا من عام 2019، بهدف الحفاظ على اللغة الأم "اللغة العربية"، ولتعزيز انتماء الطالب، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور.







