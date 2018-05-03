"النيابة" تجدد حبس الصحفي "معتز ودنان" 15 يومًا

03 مايو 2018 - 05:41 م

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس معتز ودنان الصحفي في موقع "هافينجتون بوست"، 15 يوما، خلال التحقيقات معه حول حواره مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتهم فيها بنشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي، ولانضمام لجماعة محظورة.

وقال معتز ودنان الصحفي في موقع "هافينجتون بوست"، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إن حواره مع هشام جنينه تم بعلم أسرته وبتنسيق كامل معهم، وأنه استأذن في بداية الحوار من أسرته ومنه شخصيا، مضيفا أن الحوار تم تصويره بكاميرا فيديو ديجيتال حديثة وليست كاميرا موبايل، واستغرق 90 دقيقة كاملة.

وأضاف "ودنان"، خلال تحقيقات النيابة أمس، أن "جنينه" وجه في بداية حواره الشكر له على إجراء الحوار قبل الدخول في تفاصيل وقائع الحادث بكل دقة، مؤكدا أنه كان يعي تماما التفاصيل بشكل كامل.

وفضت النيابة الأحراز التي تم ضبطها مع معتز من بينها، "لاب توب" مسجل عليه فيديو للحوار كامل، ووجهت له 3 اتهامات هي: "الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة، ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي".