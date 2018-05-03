«الأرصاد»: طقس الجمعة شديد الحرارة (درجات الحرارة)

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طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشمالية الشرقية نهارا لطيف ليلا.

وأوضح الخبراء أنه من المتوقع أن تكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على غرب البحر المتوسط وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وفق وكالة أنباء "أونا".

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية قد تمتد على محافظات الدلتا, وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف, والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة  26/39

الإسكندرية  22/26

بورسعيد   24/30

الإسماعيلية  24/40

السويس   24/40

شرم الشيخ  25/34

الغردقة 24/33

الأقصر  26/42

أسوان   27/44

شلاتين   25/34

حلايب  26/33


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