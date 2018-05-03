"القومي للاتصالات": حجب الألعاب المحرضة على الانتحار أمر "شبه مستحيل"

03 مايو 2018 - 06:40 م

أكد حسام عبد المولى، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الحجب الكامل لتطبيقات الألعاب المحرضة على الانتحار مثل "الحوت الأزرق" هو أمر شبه مستحيل، لاسيما أن صانعيها والقائمين عليها قد يرسلونها للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك يتم بذل قصارى الجهد للوصول لأفضل الوسائل الفنيّة لمواجهة هذه التطبيقات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، الخميس، برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة طلبات الإحاطة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة "الألعاب القاتلة".

وقال "عبد المولى"، خلال الاجتماع، إن الإشكالية الكبرى تكمن في أن هذه التطبيقات، أصبحت ترسل عبر روابط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" أو "تويتر".

وأضاف أنه "فور إصدار النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا بشأن حجب لعبة الحوت الأزرق بعد حالات الانتحار التي شهدتها مصر، قام المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بمخاطبة شركات الاتصالات، ونعمل حاليًا على دراسة جميع الوسائل الفنيّة للتعامل مع المجلس القومي لتنظيم الاتصالات".

وتابع: نعد بتطبيق أفضل ما توصل إليه العالم بشأن التعامل مع التطبيقات المماثلة، مضيفًا: لو قلت إنني سأنجح في حجب هذه الألعاب نهائيًا "هكون بضحك عليك" فهذا الأمر لم ينجح في أي دولة، ونعد أن نطبق في مصر أفضل ما توصل إليه العالم في هذا الصدد.