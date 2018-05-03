مطالب بإقالة«الهلباوي» من مجلس حقوق الإنسان

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كمال الهلباوي
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النواب

كمال الهلباوى

المصالحة

عبدالرحيم علي

قال النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، إن استمرار كمال الهلباوي الإخواني السابق، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان فى ظهوره على قنوات الإخوان لعرض مبادرته التى أعلنها خلال الأيام الماضية والتى يطالب فيها بالمصالحة، وقوبلت بالرفض القاطع من جميع السياسيين والأحزاب وطوائف المجتمع المصرى، دليل قاطع على أن الهلباوى لايزال ينتمي للجماعة واصفًا مبادرته بـ"التخاريف والأوهام".

وقال "علي"، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، إنه يجب إسقاط عضوية كمال الهلباوى من المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ظهور الإخوانى السابق والمقيم حاليا في العاصمة البريطانية لندن على قناة الشرق التى يرأسها أيمن نور وشنه لهجوم حاد على الدولة المصرية، ومدحه لقيادات جماعة الإخوان ، ومؤسسها حسن البنا بأعظم شخصيات القرن العشرين إضافة إلى إعلان "الهلباوى" أن شباب حركة 6 أبريل تواصلوا معه من أجل المبادرة وأبدوا دعمهم لنصوصها أنما كل ذلك يؤكد أن الهلباوى لايزال ينتمى لجماعة الإخوان ولم ينشق عنها، حسب قوله.

وأعلن النائب البرلماني رفضه وبشكل قاطع لتصرفات ومبادرة الهلباوي، مؤكدا أن المصالحة مع جماعة الإخوان أمر مرفوض من الشعب المصرى كله، وبجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية، وأن كل من يطلق مثل هذه المبادرات فهو من الإرهابيين، ولا يقل خطورة عن جماعة الإخوان.

وتابع "علي": أن الدول التى تشجع وتمول وتُسلّح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها سوف تدفع كل فترة بأشخاص مثل كمال الهلباوي ليرددوا هذه التخاريف نظير تقديم الأموال الطائلة لهم من أجل صرف الأنظار عن العمليات الإجرامية التى تقوم بها جماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة مثل ما حدث بالأمس من تفجير لمقر مفوضية الانتخابات الليبية بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك حسب البيان.


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