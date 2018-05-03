  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:35 م
بحث متقدم
خالد الزعفراني

«إخوان منشقون» يكذبون «منير وندا» بشأن المصالحة

علاء مبارك (أرشيفية)

شاهد.. معركة حادة بين علاء مبارك وصحفي إخواني

كمال الهلباوي

مطالب بإقالة«الهلباوي» من مجلس حقوق الإنسان

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يرفض توفير السجاد لـ200 مسجد

لقطة من المباراة

فرض عقوبات رادعة بعد فضيحة«المباراة النسائية»

اعتراض سفينة للتنقيب عن الغاز

بشرى طيبة لإسرائيل قادمة من مصر

صورة الخبر

تقرير: مهنة الصحافة في مصر للكبار فقط

الشعراوي

مطالب برلمانية بمحاكمة واصف «الشعراوي» بـ «الدجال»

بالفيديو.. الجفري: أغنية "أمل حياتي" قصيدة حب فى الرسول

الجفري: مهاجمة وزير التعليم المصري جهل مركب

رئيس الحكومة المغربية

المغرب: لهذه الأسباب قطعنا العلاقات مع إيران

الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي

الرياضة

الاهلى والترجي
الاهلى والترجي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة من "غالي" لجمهور الأهلي بشأن "أبوتريكة"

#

الأهلي يفقد سليمان ومعلول أمام المقاولون بالدوري

#

«كهربا» أساسيا أمام الأهلي في ديربي جدة

#

أزارو يقود الأهلي أمام الاتحاد السكندري

المصريون

الاهلى

دورى ابطال افريقيا

الترجى

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الترجي التونسي، والتي أقيم مساء اليوم الخميس، بالإسكندرية، عن ارتداء الضيف زيّه الرسمي «قميص أحمر، وشورت أبيض، وجورب أحمر»، على أن يرتدي حارس مرمى الأهلي الطقم الأخضر.

ويرتدي الترجي التونسي طقمًا أزرق داكنًا، وطلب مراقب المباراة تغيير لون حارس الترجي، بسبب اقتراب لون قميصه الأسود من لون قميص الفريق.

وتم الاتفاق على أن يصل الفريقان إلى الملعب قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، وأن تكون فترة الإحماء 45 دقيقة، على أن تنطلق المباراة في التاسعة مساءً.

حضر الاجتماع الفني سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، ومحمود حزين مدير أمن النادي لفرع مدينة نصر ومن الترجي التونسي رياض بن نور مدير الكرة، بجانب طاقم تحكيم المباراة.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في افتتاحية مشوار الفريقين لدور المجموعات من بدوري أبطال أفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي
» الأهلي يكشف سبب قيد «باكا» بالقائمة الأفريقية
» بشرى للموظفين.. تبكير موعد صرف رواتب الأربعة أشهر القادمة
» «البدري» يوضح سبب اعتراضه على حكم موقعة الترجي
» الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي
» «صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»
» «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 16,25 مليار جنيه
» بمشاركة«الشحات».. «العين» بطلًا لكأس الإمارات
» إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقيات مشتركة مع إسرائيل
» البورصة تخسر 12 مليار جنيه
» رسالة ترد على طعون المعاصرين في أحاديث «الصحيحين»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك