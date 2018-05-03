مصرع 27 شخصًا في حادث سير مروّع بالهند

03 مايو 2018 - 07:58 م

لقّي 27 شخصاً على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، جراء اشتعال النيران في حافلة بعد سقوطها في واد بولاية "بيهار" شرقي الهند.

وأكد وزير شؤون إدارة الكوارث في الولاية، دانيش ياداف، في بيان، أن "التقديرات الأولية تشير إلى مصرع 27 شخصاً في الحادث"، وفقًا لوكالة "الأناضول".

ووقع الحادث عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها في منطقة موتاهارى بولاية بيهار، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية.

وذكرت الصحيفة أن "الحافلة كانت تقل 35 راكبا"، فيما لم تتحدث عن مصير بقية الركاب.

وبهذا الخصوص، قال رئيس وزراء بيهار، نيتيش كومار، في مؤتمر صحفي، "إنه حادث مؤلم حقاً.. مسؤولو الإدارة المحلية موجودون في الموقع، وسنقدم كل مساعدة ممكنة لعائلات الضحايا".



