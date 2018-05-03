شاهد.. معركة حادة بين علاء مبارك وصحفي إخواني

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معركة

محمد صلاح

علاء مبارك

صحفي إخواني

دخل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك في معركة كلامية مع الصحفي الإخواني السابق عبدالمنعم محمود ، بسبب تدوينة نشرها الأول تحدث فيها عن أزمة اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وكتب «علاء مبارك» :« محمد صلاح لاعب موهوب خلوق نجم ليفربول و منتخب مصر ،أصبح من افضل اللاعبين في عالم الكرة ، وأفضل سفير لمصر ، يتعرض اليوم الي ضغط نفسي وعصبي كبير وهو في قمة  تألقه في أقوي دوري لكرة القدم ! يا تري من المسؤل عن هذة المهزلة التي يتعرض لها والتي قد تحرمنا من وجوده  في كأس العالم !».

فرد عليه عبدالمنعم محمود :« الأستاذ علاء مبارك نذكركم بأزمة ماتش الجزائر ومصر وهذا ليس دفاعا عن نظام السيسي في مقابل نظام الوالد .. ولكنها نظم ديكتاتورية بعضها من بعض تستغل اي شئ من اجل الاستمرار في السلطة».

وعقب عليه نجل مبارك قائلًا :« تحياتي لك ،  زعماء الدول تساند الرياضة والمنتخبات وخاصة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولي في العالم ، ونري الكثير منهم يذهبون الي المباريات للتشجيع والمساندة ، اختلف مع حضرتك عندما تقول ان بعض النظم كما تفضلت وقلت يستغلون اي شيء ونحن هنا نتكلم عن كرة القدم من اجل الحفاظ علي السلطة».

ورد عليه الصحفي المنتمي للإخوان سابقًا :« فرق كبير يا عزيزي بين المساندة والاستغلال لكسب الشعبية ... وفيما يخص النظم هذا الحساب تاريخه 11 سنة أبقى راجعه لو فاضي ربما تتعرف منه على نظام الوالد ومن ثم النظم التالية عليه وأنا صحفي سابق في قناة الجزيرة عشان أزيدك من الشعر بيت».

وعلق "علاء" ساخرًا :« وصحفي سابق  في الجزيرة ليه حضرتك ، خير إن شاء الله ! الضمير صحي من النوم ، تم فصل حضرتك ، أجازة بدون مرتب ، غير دقيق في معلوماتك وسطحي مثلا لا قدر الله ، مع تحياتي لحضرتك بمستقبل صحفي عظيم».

فيما رد عليه الصحفي :« لا انتقلت لمشروع صحفي آخر ف بريطانيا مش بيحب الديكتاتورية زي بتاعة بابا والشاويش الجديد يا أستاذ علاء يا عميق وطبعا مكافح.. يبدو الرسالة اللي كتبتها ليك أمس لم تفهمها .. اذا أردت أن تعيد اقحام نفسك في الشأن العام بعد " تربئتك " من قضاء حلاوة العنتبلي قدم مراجعات جدية لسلطتكم..ومن قبل كنت سكرتير عام تحرير جريدة الدستور حتى تم بيعها للسيد البدوي .. أيام ما كانت الدستور جرنال الناس».

وتابع :« في 2007 تم اعتقالي بعد لقاء صحفي أجريته مع نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية وعلى اثر الخبر دخل والدي في غيبوبة كبد مدة 26 يوم وتوفاه الله عز وجل اثر هذه الفاجعة .. يمكن تفهم شئ  وتعرف الشخص السطحي بيشوف سلطتكم ازاي ، وباعتبار كمان انك عارف عنبر 2 في مزرعة طرة».


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