وزير الري يغادر إلى إثيوبيا لحضور الاجتماع الثامن عشر لسد النهضة

03 مايو 2018 - 08:08 م

تشهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد غد، السبت، الاجتماع الفنى الثامن عشر للجنة سد النهضة، بحضور وزراء المياه من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، للتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية فى المسار الفنى، قبل الاجتماع التساعى لوزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة الأمن فى منتصف الشهر الحالى بإثيوبيا.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار سعى مصر لحل النقاط الخلافية فى المسار الفنى، وتأكيدا لما تم الإتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه عام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتى المصب.

ويغادر أعضاء الوفد المصرى اليوم الخميس القاهرة متجهين إلى أديس أبابا، ثم يغادر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، غداً الجمعة، لحضور الاجتماعات التى ستعقد صباح السبت.

وكانت الخلافات فى ملف سد النهضة قد تم الإعلان عنها عقب انتهاء الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، الذى عقد بالقاهرة على مدار يومين بحضور وزراء المياه من الدول الثلاثة، نوفمبر 2017، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها فى الملف منذ تقديم المكتب الفرنسى المنفذ للدراسات تقريره الإستهلالى فى مارس الماضى، والمتضمن مراحل تنفيذ الدراستيتن الفنيتين التى أوصى بها تقرير اللجنة الدولية فى مايو 2013.