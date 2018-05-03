» قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

03 مايو 2018 - 08:08 م

يحل فريق الترجي التونسي ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، المقرر لها غدًا الجمعة، على ملعب برج العرب، في افتتاح دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل حصريًا على قناة «bein 1 »، كما ستنقل القناة "الثانية" على التردد الأرضي المباراة.

وخسر الأهلي بطل مصر 1-2 أمام منافسه التقليدي الزمالك في الدوري المحلي لأول مرة في 11 عامًا، قبل أن يسقط أمام الأسيوطي ليخرج من دور الثمانية في كأس مصر.