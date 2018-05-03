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بأيدينا.. مبادرة لتدريب الشباب بأرمنت

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الأقصر

أرمنت

بأيدينا

مؤسسة أنفعهم

نظمت مؤسسة أنفعهم للرعاية والتنمية، بالتعاون مع الجمعية النسائية للمستقبل والتنمية، وجمعية خير مصر للتنمية والتدريب، و البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد التابع للإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة، مبادرة "بأيدينا" التي تهدف لتأهيل الشباب للقيادة والمشاركة والعمل الحر بمدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر.

وأوضح محمود أبو الحسن، منسق عام المبادرة، أن "بأيدينا" بدأت فعالياتها اليوم الخميس، بحضور 50 شاب وفتاة، بمقر جمعية خير مصر للتنمية والتدريب بمدينة أرمنت الحيط، جنوب غرب الأقصر، على أن تستمر فعالياتها طوال فترة أشهر صيف 2018.

وأردف أبو الحسن، أن المبادرة تضم عددًا من التدريبات الخاصة بتنمية المهارات الحياتية وريادة الأعمال، لتأهيل الشباب للقيادة وسوق العمل، والعمل الحر، بمراكز وقرى محافظة الأقصر، مضيفًا أنها نتاج المعسكر التدريبي الأول للبرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد بوزارة الشباب والرياضة.





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