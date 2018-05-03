وفاة «حليمة» تدمي قلوب عشاق «أرطغرل»

03 مايو 2018 - 09:08 م

في مشهد مؤثر ضمن الحلقة 116 من المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، توفيت حليمة سلطان، زوجة أرطغرل، بعد ولادتها ابنها الثالث عثمان غازي، الأمر الذي أدمى قلوب عشاق المسلسل.

وتصدرت حلقة أمس أعلى نسب المشاهدة، في رقم قياسي جديد، وحقق وسم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن المسلسل، أعلى نسب التغريد، تباينت فيها ردود الأفعال على وفاة حليمة سلطان.

وفي الوقت الذي عبر فيه عدد كبير من المغردين عن حزنهم وتأثرهم بالمشهد، الذي أدمى قلوبهم، عبر آخرون عن غضبهم، لوفاة حليمة سلطان في هذه المرحلة التاريخية، وهو ما يخالف تاريخ موتها الحقيقي.

الفنانة التركية إسراء بيلغيج، التي جسدت دور حليمة سلطان، لم تتأخر بالإطلالة على معجبيها الذين كتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتعاطف معها، مؤكدة حقيقة مغادرتها المسلسل.

وكتب بيلغيج في حسابها، "أمضيت أربع سنوات مليئة بالعمل بكل حب وشغف ورغبة كبيرة، مجسدة دور حليمة سلطان".

وأضافت "في الموسم المقبل ستكون هناك حكاية جديدة للمسلسل، ولهذا تم اتخاذ قرار (درامي) بإنهاء الدور"، معبرة عن "شكرها وامتنانها للمشاهدين والمحبين الذين تعاطفوا معها كل هذه الفترة".

والفنانة بيلغيج تبلغ من العمر 26 عاما، وتزوجت من لاعب كرة قدم نادي بشيكتاش التركي غوغهان توري في أكتوبر الماضي.

وبنفس الإطار، كشفت شركة "أجانس بريس"(شركة خاصة لقياس الرأي)، أن مسلسل "قيامة أرطغرل"، كان من أكثر المسلسلات تناولا في وسائل الإعلام، في أبريل الماضي، حيث كان المسلسل موضوعا في 331 خبرا في الإعلام التركي.

ومع انتهاء حلقات مسلسل "قيامة أرطغرل"، أواخر مايو الجاري، يترقب عشاق المسلسل في تركيا والعالم مسلسل "قيامة عثمان غازي"، الذي يجسد سيرة مؤسس السلطنة العثمانية، وهو ابن أرطغرل، في استمرار لنقل أحداث تلك الحقبة التاريخية.

وأفادت صحيفة "تركيا" المحلية أمس، بأنه يجري الحديث حاليا على أن مسلسل "قيامة أرطغرل" سيختتم حلقاته هذا الموسم بنهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ سلسلة السلطان العثماني الأول، ومؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل.

وتدور أحداث "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة "قايي"، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين.

يذكر أن إنغين ألتان دوزياطان (39 عامًا)، الذي يمثل دور أرطغرل، درس المسرح، قبل أن يشارك في بطولة أعمال درامية وسينمائية ناجحة، وقدم لفترة برنامج "من سيربح المليون"، بالنسخة التركية.



