"الملك سلمان" يؤكد وقوف السعودية مع المغرب ضد كل ما يهدد أمنه

03 مايو 2018 - 09:42 م

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبا مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك سلمان، اليوم الخميس، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكد الزعيمان - خلال الاتصال - ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة قد أكد أن بلاده قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران العسكري لجبهة البوليساريو.



