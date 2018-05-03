  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:07 م
بحث متقدم
وزير التربية والتعليم

هؤلاء المستفيدون من إلغاء اللغات بـ «التجريبية»

ابراهيم الزعفراني

الزعفراني: خياران أمام الإخوان بشأن المصالحة

الإخوان في قفص الاتهام (أرشيفية)

عزل الإخوان من وظائفهم «غير دستوري»

محمد صلاح

وكيل«محمد صلاح»: قلق عليه من هذا الأمر

هلال

«هلال» يطالب بتعديل مدة الرئاسة لـ«السيسي» فقط

علاء مبارك (أرشيفية)

شاهد.. معركة حادة بين علاء مبارك وصحفي إخواني

خالد الزعفراني

«إخوان منشقون» يكذبون «منير وندا» بشأن المصالحة

كمال الهلباوي

مطالب بإقالة«الهلباوي» من مجلس حقوق الإنسان

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يرفض توفير السجاد لـ200 مسجد

لقطة من المباراة

فرض عقوبات رادعة بعد فضيحة«المباراة النسائية»

"الملك سلمان" يؤكد وقوف السعودية مع المغرب ضد كل ما يهدد أمنه

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

وكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية : ندين بشدة التدخلات الإيرانية في المغرب‎

#

السعودية تعلن وقوفها مع المغرب بهذا الأمر

#

بالفيديو.. لوحة ثلاثية الأبعاد للملك سلمان وولي العهد تخطف الأنظار

#

خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية هامة.. تعرف عليها

إيران

الملك سلمان

الوقوف مع المغرب

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبا مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك سلمان، اليوم الخميس، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكد الزعيمان - خلال الاتصال - ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة قد أكد أن بلاده قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران العسكري لجبهة البوليساريو.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «روقة» يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك
» بث مباشر.. مباراة آرسنال وأتليتكو مدريد
» قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي
» الأهلي يكشف سبب قيد «باكا» بالقائمة الأفريقية
» بشرى للموظفين.. تبكير موعد صرف رواتب الأربعة أشهر القادمة
» «البدري» يوضح سبب اعتراضه على حكم موقعة الترجي
» الأهلي بزيه التقليدي أمام الترجي
» «صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»
» «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 16,25 مليار جنيه
» بمشاركة«الشحات».. «العين» بطلًا لكأس الإمارات
» إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقيات مشتركة مع إسرائيل

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك