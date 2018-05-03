» «روقة» يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك

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روقة

نفى محمد أشرف روقة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد عن طلبه الرحيل من الفريق الأبيض، بعد نهاية الموسم الجاري.

وأضاف «روقة»: "أدين بالفضل لنادي الزمالك الذي صنع اسمي ولمجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضي منصور دائم الدعم للفريق ككل ولي شخصيا، موضحًا أنه لاعب محترف يعرف دوره جيدا".

وأشار إلى أنه ملتزم بالتدريبات وتعليمات المدربين واحترم اختياراتهم في المباريات، موكدًا أن اختيارات المدرب حق أصيل له وأنا دوري هو أن اجتهد للوصول للمستوي الذي يليق باسم نادي الزمالك.

وأوضح نجم وسط الزمالك: "رحيلي أو بقائي في النادي هو قرار لمجلس الإدارة ولا يمكنني التدخل فيه وكلي ثقة في الله وفي نفسي وقدرتي علي إقناع أي مدرب بقدراتي الفنية".



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